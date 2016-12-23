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23. 12. 2016

Госдеп назвал армию США сильнейшей в мире

 
Армия США является наиболее способной, сильной и обеспеченной во всей истории человечества. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что "Россия сегодня сильнее любого агрессора".
 
Отвечая на вопрос журналиста, Кирби усомнился, что действия российских вооруженных сил в Сирии позволят назвать армию России самой передовой.
 
"Я так не считаю. Не думаю, что в истории человечества когда-либо существовала армия более способная, образованная, сильная, с лучшим руководством и более обеспеченная, чем армия Соединенных Штатов сегодня", – подчеркнул представитель Госдепа.

У Трампа не включили Россию в список угроз США
 
Напомним, ранее Высшее военное командование США назвало Россию наибольшей угрозой для своей безопасности.

Источник: korrespondent.net

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