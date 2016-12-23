Мэй разочаровала Елизавету II – СМИ

Королева Великобритании Елизавета II оказалась разочарована тем, что премьер-министр Тереза Мэй отказалась делиться с ней подробностями переговорной стратегии по выходу страны из Евросоюза, пишет газета The Times.
"Королева осталась разочарованной Терезой Мэй после того, как премьер-министр отказалась делиться с ней планами по Brexit во время посещения Балморала", – пишет издание.
Отмечается, что этот разговор состоялся в королевском замке в Шотландии в сентябре 2016 года. По словам источника, Мэй настояла на своей позиции "Brexit означает Brexit", не желая вдаваться в детали, чем разочаровала королеву.
В то же время в Букингемском дворце эту информацию назвали "догадкой анонимного источника" и не стали давать комментариев по этому поводу.
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Источник: korrespondent.net
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