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23. 12. 2016

Мэй разочаровала Елизавету II – СМИ

Королева Великобритании Елизавета II оказалась разочарована тем, что премьер-министр Тереза Мэй отказалась делиться с ней подробностями переговорной стратегии по выходу страны из Евросоюза, пишет газета The Times.

"Королева осталась разочарованной Терезой Мэй после того, как премьер-министр отказалась делиться с ней планами по Brexit во время посещения Балморала", – пишет издание.

Отмечается, что этот разговор состоялся в королевском замке в Шотландии в сентябре 2016 года. По словам источника, Мэй настояла на своей позиции "Brexit означает Brexit", не желая вдаваться в детали, чем разочаровала королеву.

В то же время в Букингемском дворце эту информацию назвали "догадкой анонимного источника" и не стали давать комментариев по этому поводу.

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Ранее сообщалось, что Великобритания может подать заявку на выход из Евросоюза в начале 2017 года.

Источник: korrespondent.net

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