Украина готовит шестой иск к России в ЕСПЧ

Украина продолжает подготовку шестого иска к России в Европейский суд по правам человека, касающегося событий на Донбассе и в Крыму в 2015-2016 годах, жалоба будет подана в начале следующего года. Об этом сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова, передает Интерфакс-Украина.
"Шестой иск в ЕСПЧ еще не подан, мы пока на стадии подготовки, аккумулируем всю информацию. Думаю, что в начале следующего года шестой иск будет подан", – сказала она.
По словам чиновницы, Минюст при подготовке иска "пишет хронологию событий".
"Суд может принять решение разделить документы на две части (по Донбассу и по Крыму – ред)", –отметила Севостьянова.
Она пояснила, что отсутствие спешки с подачей очередного иска поясняется тем, что Украина сфокусировалась на первых двух исках в ЕСПЧ, которые суд начал рассматривать.
"Очень важно для нас показать качественную позицию по первому и второму искам, по которым началась работа, суд начал их рассматривать. Для нас приоритетно подготовить материалы, чтобы на первых этапах отстоять все позиции", – подчеркнула Севостьянова.
Карпюк и Клых подписали документы для подачи иска в ЕСПЧ
Ранее сообщалось, что украинцы подали более трех тысяч исков против РФ.
Источник: korrespondent.net
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