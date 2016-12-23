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23. 12. 2016

Украина готовит шестой иск к России в ЕСПЧ

Украина продолжает подготовку шестого иска к России в Европейский суд по правам человека, касающегося событий на Донбассе и в Крыму в 2015-2016 годах, жалоба будет подана в начале следующего года. Об этом сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова, передает Интерфакс-Украина.

"Шестой иск в ЕСПЧ еще не подан, мы пока на стадии подготовки, аккумулируем всю информацию. Думаю, что в начале следующего года шестой иск будет подан", – сказала она.

По словам чиновницы, Минюст при подготовке иска "пишет хронологию событий".

"Суд может принять решение разделить документы на две части (по Донбассу и по Крыму – ред)", –отметила Севостьянова.

Она пояснила, что отсутствие спешки с подачей очередного иска поясняется тем, что Украина сфокусировалась на первых двух исках в ЕСПЧ, которые суд начал рассматривать.

"Очень важно для нас показать качественную позицию по первому и второму искам, по которым началась работа, суд начал их рассматривать. Для нас приоритетно подготовить материалы, чтобы на первых этапах отстоять все позиции", – подчеркнула Севостьянова.

Карпюк и Клых подписали документы для подачи иска в ЕСПЧ

Ранее сообщалось, что украинцы подали более трех тысяч исков против РФ.

Источник: korrespondent.net

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