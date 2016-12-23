В Германии задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта

Полиция немецкого города Дуйсбурга задержала двух человек, подозреваемых в подготовке террористического акта. По информации правоохранителей, подозреваемые планировали осуществить теракт в торговом центре CentrO в Оберхаузене.

Задержанными являются братья 28 и 31 года из Косово.

"В настоящий момент ведется расследование относительно того, насколько далеко они продвинулись в подготовке (к возможным терактам) и могли ли к этому быть причастны другие лица", – говорится в сообщении полиции.

Как сообщал Корреспондент.net, немецкая полиция находится в состоянии повышенной готовности после теракта 19 декабря в Берлине, когда грузовик врезался в толпу людей на рождественской ярмарке. Жертвами этого теракта стали 12 человек.

В осуществлении теракта власти подозревают тунисца Аниса Амри, чьи документы и отпечатки пальцев были обнаружены в кабине грузовика. За него назначена награда в 100 тысяч евро.

Источник: korrespondent.net