В Крыму отменили запрет на сделки c недвижимостью у моря

В Крыму местный парламент досрочно отменил ранее введенный мораторий на сделки с недвижимостью в пределах 100-метровой прибрежной зоны.

Временные ограничения на сделки с недвижимостью действовали до 1 февраля 2017 года. В частности, не допускалась госрегистрация права собственности физических и юридических лиц (за исключением государственных и муниципальных предприятий и учреждений) на объекты недвижимости, полностью или частично расположенные в пределах 100 метров от береговой линии Черного и Азовского морей.

В последующем на данное решение был внесен протест и.о. прокурора республики как на противоречащее законодательству.

"Удовлетворить протест и.о. прокурора республики Крым… Признать утратившим силу постановление государственного совета республики Крым "О вопросах регистрации объектов недвижимости вдоль береговой линии Черного и Азовского морей", – говорится в решении, принятом на сессии крымского парламента.

Принятое постановление будет направлено и.о. прокурору республики Андрею Фомину.

Как сообщал Корреспондент.net, 21 сентября 2016 года парламент Крыма ввел временные ограничения на сделки с недвижимостью в пределах 100-метровой прибрежной зоны.

Источник: korrespondent.net