Лента RSS
Подписаться на ленту
23 декабря 2016, пятница, 11:18
+1°C
Завтра +1°C
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,04
23. 12. 2016

Боевики ИГИЛ заживо сожгли турецких военных – СМИ

Боевики террористической группировки Исламское государство сожгли заживо двух военнослужащих турецкой армии, передает портал Turkish Minute.

По данным издания, военные были захвачены боевиками три недели назад в провинции Эль-Баб на севере Сирии. Видео с записью казни турецких солдат были опубликованы в социальных сетях.

Также сообщается, что в Эль-Баб произошли серьезные бои, в результате которых погибло 16 турецких военных. В свою очередь боевики ИГИЛ потеряли убитыми 138 человек.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе в Сирии силы Башара Асада отбили мощную атаку ИГИЛ под Пальмирой. Боевики атаковали авиабазу Т-4, которая находится в 90 км от этого города.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.