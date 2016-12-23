Боевики ИГИЛ заживо сожгли турецких военных – СМИ

Боевики террористической группировки Исламское государство сожгли заживо двух военнослужащих турецкой армии, передает портал Turkish Minute.
По данным издания, военные были захвачены боевиками три недели назад в провинции Эль-Баб на севере Сирии. Видео с записью казни турецких солдат были опубликованы в социальных сетях.
Также сообщается, что в Эль-Баб произошли серьезные бои, в результате которых погибло 16 турецких военных. В свою очередь боевики ИГИЛ потеряли убитыми 138 человек.
Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе в Сирии силы Башара Асада отбили мощную атаку ИГИЛ под Пальмирой. Боевики атаковали авиабазу Т-4, которая находится в 90 км от этого города.
Источник: korrespondent.net
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