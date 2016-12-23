В Москве избили до смерти гражданина Японии

Трое неизвестных вечером 22 декабря избили до смерти гражданина Японии на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, инцидент произошел примерно в 17:30 около торгового центра на Тихорецком бульваре.
"Нападавших было трое, одеты в черные короткие куртки, черные штаны и армейские берцы", – сказал собеседник агентства.
Сейчас ведется поиск убийц.
Как сообщал Корреспондент.net, в Николаеве трое неизвестных в масках Дедов Морозов палками избили депутата областного совета от БПП Федора Барну.
Источник: korrespondent.net
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