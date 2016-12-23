СМИ узнали, кто заменит Савченко в ПАСЕ

Нардеп Борислав Береза будет представлять Украину в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вместо Надежды Савченко. Об этом заявила народный депутат Анна Гопко, сообщает 112 Украина.

"Было проголосовано, что вместо Савченко Украину будет представлять Борислав Береза, который был ее заместителем, который эти два года постоянно ездил в ПАСЕ, который знает несколько иностранных языков. Он будет представлять Украину, отстаивать интересы государства", – сказала Гопко.

На данный момент неизвестно, кто займет должность его заместителя.

"Кто будет заместителем, мы сейчас ждем, кто из фракции определится, потому что сейчас выглядит, что это квота Народного фронта. Будем выяснять предложения и кандидатур, кто будет заместителем Березы", – отметила Гопко.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Верховная Рада отозвала нардепа Надежду Савченко из постоянной делегации в ПАСЕ. Соответствующее решение поддержали 237 народных депутатов.

В свою очередь Надежда Савченко заявила, что у нее все равно "остается еще очень большой фронт работ".

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Источник: korrespondent.net