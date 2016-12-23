В Австралии заявили о предотвращении терактов ИГ

Полиция Австралии арестовала нескольких подозреваемых, которые обвиняются в планировании серии взрывов в Мельбурне (втором по величине города страны) на Рождество.

Подозреваемые, являющиеся сторонниками "Исламского государства" (группировки, запрещенной во многих странах, включая Россию), планировали нападения на вокзале "Флиндерс-Стрит", площади Федерации и в соборе Святого Павла, сообщил главный комиссар полиции штата Виктория Грэм Эштон.

Речь идет о группе из пяти человек, которые "радикализовались самостоятельно". Большинство из них - австралийцы, один - выходец из Египта, давно живущий в Австралии.

В полиции некоторое время следили за подозреваемыми. Там со ссылкой на собранные доказательства заявили, что они намеревались использовать самодельные взрывные устройства и другое вооружение

Злоумышленники были нейтрализованы в ходе рейдов в четверг и пятницу, в которых участвовали около 400 полицейских.

Ранее полиция немецкого города Дуйсбурга задержала двух человек, подозреваемых в подготовке террористического акта. По информации правоохранителей, подозреваемые планировали осуществить теракт в торговом центре CentrO в Оберхаузене.

Источник: korrespondent.net