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23. 12. 2016

Партия Порошенко отгуляла корпоратив – СМИ

 
Блок Петра Порошенко отпраздновал новогодний корпоратив в киевском спорт-клубе в четверг вечером. Об этом сообщает УП со ссылкой на источники в политической силе.
 
Кроме народных депутатов, на празднике присутствовали все министры, которые были делегированы в правительство фракцией БПП, включая премьер-министра Владимира Гройсмана.
 
Также там присутствовал генпрокурор Юрий Луценко. Кроме того, в "Пятый элемент" приезжал и мэр Киева Виталий Кличко.
 
Собеседники говорят, что развлекали гостей этноартисты. В частности, для своих коллег пела народный депутат, кума президента Оксана Билозир.
 
Закончился праздник выступлением самого Петра Порошенко.
 
"Было очень хорошее патриотически-итоговое выступление президента", – говорит один из депутатов.
 
Вместе с тем другой депутат охарактеризовал эту вечеринку так: "Это трудно назвать даже корпоративной вечеринкой. Мотивационная встреча членов команды".
 
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Источник: korrespondent.net

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