Партия Порошенко отгуляла корпоратив – СМИ

Блок Петра Порошенко отпраздновал новогодний корпоратив в киевском спорт-клубе в четверг вечером. Об этом сообщает УП со ссылкой на источники в политической силе.

Кроме народных депутатов, на празднике присутствовали все министры, которые были делегированы в правительство фракцией БПП, включая премьер-министра Владимира Гройсмана.

Также там присутствовал генпрокурор Юрий Луценко. Кроме того, в "Пятый элемент" приезжал и мэр Киева Виталий Кличко.

Собеседники говорят, что развлекали гостей этноартисты. В частности, для своих коллег пела народный депутат, кума президента Оксана Билозир.

Закончился праздник выступлением самого Петра Порошенко.

"Было очень хорошее патриотически-итоговое выступление президента", – говорит один из депутатов.

Вместе с тем другой депутат охарактеризовал эту вечеринку так: "Это трудно назвать даже корпоративной вечеринкой. Мотивационная встреча членов команды".

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Источник: korrespondent.net