Кабмин ликвидировал департамент Нацполиции, который возглавлял Кива

Кабинет министров Украины ликвидировал Департамент противодействия наркопреступности Нацполиции. Об этом говорится в постановлении правительства №981, опубликованном 22 декабря.
Согласно тексту постановления, правительство ликвидировало как юридическое лицо публичного права Департамент противодействия наркопреступности как межрегиональный территориальный орган Национальной полиции.
Нацполиции поручено обеспечить осуществление функций и полномочий департамента, который ликвидируется.
Как сообщал Корреспонент.net, Департамент противодействия наркопреступности Нацполиции был создан в октябре 2015 года. Его возглавил Илья Кива, который сделал ряд скандальных заявлений.
В мае 2016 года Кива был уволен и переведен на другую должность в МВД. Новым главой департамента стал полковник Андрей Кихтенко.
Источник: korrespondent.net
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