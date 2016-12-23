В РФ водитель устроил гонку по зданию аэропорта

В российской Казани водитель автомобиля ВАЗ-2115 проехал по помещениям терминала аэропорта, громя его имущество. По данным местной прокуратуры, 40-летний житель города Набережные Челны находился в момент задержания в состоянии наркотического опьянения.
При попытках остановки автомобиля и задержании злоумышленника несколько правоохранителей получили травмы. По предварительным данным, ущерб, нанесенный аэропорту, составляет более 6 млн рублей.
На водителя составили 20 протоколов. При задержании у него была найдена марихуана массой 3,9 грамма. В итоге мужчина получил 15 суток административного ареста.
Как сообщал Корреспондент.net, ранее в РФ депутата исключили из Единой России за "горижоп" на фоне гробов. Анастасия Мякина выполняла специальные упражнения для похудения в служебном помещении.
Источник: korrespondent.net
новость
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-