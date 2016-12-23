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23. 12. 2016

В РФ водитель устроил гонку по зданию аэропорта

В российской Казани водитель автомобиля ВАЗ-2115 проехал по помещениям терминала аэропорта, громя его имущество. По данным местной прокуратуры, 40-летний житель города Набережные Челны находился в момент задержания в состоянии наркотического опьянения.

При попытках остановки автомобиля и задержании злоумышленника несколько правоохранителей получили травмы. По предварительным данным, ущерб, нанесенный аэропорту, составляет более 6 млн рублей.

На водителя составили 20 протоколов. При задержании у него была найдена марихуана массой 3,9 грамма. В итоге мужчина получил 15 суток административного ареста.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в РФ депутата исключили из Единой России за "горижоп" на фоне гробов. Анастасия Мякина выполняла специальные упражнения для похудения в служебном помещении.

Источник: korrespondent.net

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