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23. 12. 2016

В Донецкую область прибыл гуманитарный конвой ООН

Сегодня утром на не подконтрольную Украине территорию на востоке страны через КПВВ Новотроицкое в Донецкой области последовали восемь грузовых автомобилей. Эти машины направило региональное представительства Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Молдове и Украине (УВКБ ООН).

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, грузовики доставили жителям Донецкой области гигиенические наборы общим весом почти 89 тонн.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее ООН направило в Луганск гуманитарный конвой для местных жителей. 54 грузовика доставили помощь на зимний период и строительные материалы.

Накануне Россия отправила очередной гумконвой. Основной груз якобы составляют новогодние подарки для жителей Донбасса.

Источник: korrespondent.net

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