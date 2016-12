В Нью-Йорке горит небоскреб на Манхэттене

В результате пожара в одном из 33-этажных небоскребов в центре Нью-Йорка пострадали 24 человека. Как сообщила у себя в Twitter пожарная служба города, шесть человек получили серьезные травмы.

Сообщается, что пожар возник на третьем этаже небоскреба, после чего огонь перебросился на четвертый. По словам очевидцев, из-за высокой температуры во время пожара в здании лопались стекла. Причины возгорания выясняются.

#FDNY COD Leonard updates media on 4-alarm fire at 515 W 59 St. 24 injures reported: 14 minor, 6 serious to civilian and 4 minor to FFers pic.twitter.com/kG5UHUF7Ib