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23. 12. 2016

В Нью-Йорке горит небоскреб на Манхэттене

В результате пожара в одном из 33-этажных небоскребов в центре Нью-Йорка пострадали 24 человека. Как сообщила у себя в Twitter пожарная служба города, шесть человек получили серьезные травмы.

Сообщается, что пожар возник на третьем этаже небоскреба, после чего огонь перебросился на четвертый.  По словам очевидцев, из-за высокой температуры во время пожара в здании лопались стекла. Причины возгорания выясняются.

#FDNY COD Leonard updates media on 4-alarm fire at 515 W 59 St. 24 injures reported: 14 minor, 6 serious to civilian and 4 minor to FFers pic.twitter.com/kG5UHUF7Ib

— FDNY (@FDNY) 23 декабря2016 г.

Как сообщал Корреспондент.net, 22 декабря в Японии пожар охватил 140 зданий. 

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Источник: korrespondent.net

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