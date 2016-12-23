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23. 12. 2016

На Светлодарской дуге обстрелы, есть погибшие

 
На Светлодарской дуге с полуночи шесть раз обстреливались позиции сил АТО. В результате есть погибшие среди украинских бойцов. Об этом сообщил замначальника пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Волошин в эфире телеканала 112 Украина.
 
"Ночь также прошла неспокойно. На 7:00 утра вообще в зоне АТО зафиксировано 9 обстрелов, 6 из них - по нашим позициям на Светлодарской дуге. Проверяют информацию о том, что снова боевики пытались штурмовать наши позиции", - отметил Волошин. 
 
По его словам, за сутки в зоне АТО зафиксировано 19 обстрелов, и больше всего на Светлодарской дуге. 
 
"Ситуация там остается сложной. Вообще в зоне АТО за прошедшие сутки зафиксировано 19 обстрелов и больше всего на Светлодарской дуге. Вчера дважды боевики пытались штурмовать под прикрытием минометов, а также артиллерии. Вчера вечером, в 22:00, они также увеличили интенсивность обстрелов", - рассказал представитель Генштаба. 
 
По его словам, есть потери среди украинских военных, но уточнения будут позже. 
 
"К сожалению, есть потери среди украинских военных. О них будет сообщено представителем Министерства обороны по вопросам АТО несколько позже. Но говорят, что вчера боевики впервые за долгое время вели обстрел из 152-миллиметровой артиллерии по населенным пунктам. Таких три обстрела - два из них в первой половине дня, а после обеда также обстреливали населенный пункт Мироновский", - отметил он. 
 
 
Напомним, за сутки 22 декабря на Светлодарской дуге были ранены 11 военных. Медики заявили, что на Светлодарской дуге раненых вывозят круглосуточно.

Источник: korrespondent.net

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