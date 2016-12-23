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23. 12. 2016

В СБУ сообщили, скольким россиянам запретили въезд в Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) за 11 месяцев текущего года запретила въезд в Украину более 523 россиянам, среди которых 44 военнослужащих и 61 журналист.

Как сообщает пресс-центр СБУ, всего с начала года во въезде в Украину было отказано 1374 иностранцам. Принудительно выдворены с территории страны 20 из 64 иностранных граждан.

Также, с начала года по направлению контрразведки было начато 330 уголовных производств. Из них по статье Уголовного кодекса, карающей за шпионаж пять иностранцев (в том числе двух граждан РФ) по статье о государственной измене – в отношении 84 граждан Украины.

В общей сложности, приговор суда вынесен 74 лицам.

Cмотрите фотогалерею: В СБУ сообщили, скольким россиянам запретили въезд в Украину

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Источник: korrespondent.net

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