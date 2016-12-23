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23. 12. 2016

В Сети появилось видео начала теракта в Берлине

 
В Сеть выложили видео с авторегистратора такси, проезжавшего в момент въезда грузовика в толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Об этом сообщает The Guardian.
 
Водитель такси ожидал клиентов в районе мемориальной церкви кайзера Вильгельма. На видео зафиксировано, как грузовик на большой скорости въезжает на рождественский рынок. 
 

Как сообщал Корреспондент.net, полиция Германии находится в состоянии повышенной готовности после теракта 19 декабря в Берлине, где погибли 12 человек.

Власти подозревают тунисца Аниса Амри, чьи документы и отпечатки пальцев были обнаружены в кабине грузовика. 

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Источник: korrespondent.net

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