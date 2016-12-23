В Сети появилось видео начала теракта в Берлине

В Сеть выложили видео с авторегистратора такси, проезжавшего в момент въезда грузовика в толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Об этом сообщает The Guardian.

Водитель такси ожидал клиентов в районе мемориальной церкви кайзера Вильгельма. На видео зафиксировано, как грузовик на большой скорости въезжает на рождественский рынок.

Как сообщал Корреспондент.net, полиция Германии находится в состоянии повышенной готовности после теракта 19 декабря в Берлине, где погибли 12 человек. Власти подозревают тунисца Аниса Амри, чьи документы и отпечатки пальцев были обнаружены в кабине грузовика. МИД Украины предупредило об опасностях при поездках в ЕС

Источник: korrespondent.net