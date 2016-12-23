Теракт в Берлине: полиция застрелила подозреваемого

Миланская полиция застрелила мужчину, подозреваемого в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине. Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в силах безопасности, подозреваемый был убит в пригороде итальянского Милана в пятницу, 23 декабря.
Ранее итальянское агентство Ansa сообщало, что в Милане полиция застрелила неизвестного во время обычной проверки документов.
В то же время немецкие следователи считают, что подозреваемый в совершении теракта 19 декабря Анис Амри до сих пор скрывается в Берлине, а его бегство из страны не могло пройти незамеченным.
Напомним, в результате наезда грузовика на толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря погибли 12 человек, еще 49 человек получили ранения.
Источник: korrespondent.net
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