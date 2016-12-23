Лента RSS
Подписаться на ленту
23 декабря 2016, пятница, 15:23
-1°C
Завтра +1°C
-1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,03
23. 12. 2016

Двое военных погибли в зоне АТО – штаб

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины понесли ощутимые потери на Донбассе. По официальным данным, двое военнослужащих погибли, еще трое получили ранения. Такие цифры озвучил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки, в результате боевых действий погибли двое военнослужащих, трое получили ранения", – сказал Лысенко во время брифинга и выразил соболезнование семьям погибших воинов.

Он уточнил, что оба бойца погибли в результате обстрелов со стороны сепаратистов. По его словам, один человек погиб и один ранен в Авдеевке, еще один погиб и двое получили ранения в Луганском.

Как сообщал Корреспондент.net, за минувшие сутки на Светлодарской дуге были ранены 11 военных.

Сегодня сообщалось об обстрелах на Донбассе в этом же районе, а также о потерях ВСУ, однако уточнения будут позже.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.