Двое военных погибли в зоне АТО – штаб

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины понесли ощутимые потери на Донбассе. По официальным данным, двое военнослужащих погибли, еще трое получили ранения. Такие цифры озвучил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки, в результате боевых действий погибли двое военнослужащих, трое получили ранения", – сказал Лысенко во время брифинга и выразил соболезнование семьям погибших воинов.

Он уточнил, что оба бойца погибли в результате обстрелов со стороны сепаратистов. По его словам, один человек погиб и один ранен в Авдеевке, еще один погиб и двое получили ранения в Луганском.

Как сообщал Корреспондент.net, за минувшие сутки на Светлодарской дуге были ранены 11 военных.

Сегодня сообщалось об обстрелах на Донбассе в этом же районе, а также о потерях ВСУ, однако уточнения будут позже.

Источник: korrespondent.net