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23. 12. 2016

Украинцам дали полгода на поиск семейного врача

 
Подписание договоров между семейными врачами и пациентами должно начаться в июле 2017 года. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в интервью Украинской правде.
 
"За эти шесть месяцев мы будем работать с регионами, чтобы города и территориальные общины решили, как у них выглядеть первичное звено. Будут ли это центры первичной помощи, или поликлиники, или частные клиники. Для нас важно, что они должны гарантировать наличие первичного звена, доступ к нему", - сообщила Супрун.
 
Соглашение с семейным врачом заключается бессрочно и действует до момента, пока вы не решите подписать соглашение с другим врачом.
 
К июлю в Минздраве также планируют собрать все реестры пациентов, которые существуют в Украине.
 
Выбор врача к месту регистрации гражданина привязываться не будет.
 
Напомним, ранее в Минздраве назвали тарифы на услуги семейных врачей.
 
Минздрав не будет помогать онкобольным

Источник: korrespondent.net

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