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23. 12. 2016

Путин назвал условие для амнистии Сущенко и Сенцова

Для амнистии журналиста Романа Сущенко и режиссера Олега Сенцова Украина должна отказаться от любых враждебных действий против РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в пятницу, 23 декабря.

"Ни у кого нет желания держать журналистов и кинорежиссеров. Но мы не можем отпустить кинорежиссера только за то, что он режиссер – в суде доказано, что он намеревался совершить террористические акты. Надо договориться, чтобы это все прекратилось, а потом мы подумаем об амнистии", – отметил он.

Путин также заявил, что задержанных в аннексированном Крыму украинцев никто не пытал и не бил.

"А то, что они дают признательные показания, это легко проверить, в том числе и журналистам, являются ли они кадровыми сотрудниками спецслужб", – добавил он.

Ранее Путин заявил, что будет иметь в виду просьбу режиссера Александра Сокурова о разрешении ситуации с Сенцовым, незаконно осужденным в РФ на 20 лет. 

Источник: korrespondent.net

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