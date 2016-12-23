Российский газ пустят в Крым на днях - Путин

Черноморнефтегаз уже завершил работы по присоединению газотранспортной системы Крыма к магистральным газопроводам России, поэтому российский газ будет на полуострове уже на днях. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в Москве 23 декабря.
"В ближайшие два-три дня мы объявим, что работы завершены и началась подача российского газа в Крым", - отметил Путин. Эту новость журналистская аудитория встретила апплодисментами.
По его словам, после начала подачи российского газа в Крым там начнется строительство двух электростанций.
"Это очень серьезный задел для развития экономики, производства, с/х, рекреационной сферы, туризма, развития инстраструктуры. Это большое событие для Крыма", - сказал он.
Напомним, в октябре Путин обещал, что проблемы с энергообеспечением полуострова полностью решат к концу 2018 года.
Источник: korrespondent.net
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