В России арестовали поставщика "Боярышника"

В Иркутске в пятницу арестован поставщик суррогатного алкоголя в торговые точки города, сообщает Интерфакс.

"Избрана мера пресечения поставщику спиртосодержащей жидкости. Он арестован, будет содержаться в СИЗО", - сказали изданию в суде.

Подозреваемые в производстве "Боярышника" в суд не доставлялись. К вечеру пятницы суд намерен рассмотреть ходатайства о мере пресечения еще в отношении четырех подозреваемых.

"В настоящее время суд принял решение по восьми ходатайствам СКР. Речь идет о первом аресте поставщика суррогатного алкоголя, еще шести подозреваемым назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме этого, одна женщина отпущена домой", - сказала представитель суда Маргарита Джафарова. Она подтвердила, что среди задержанных есть выходцы из Азербайджана, Сирии, но все они являются гражданами РФ.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

По состоянию на обед 23 декабря, от отравления Боярышником погибли 75 человек. Из этих 75 в больницах скончались 44. Трупы остальных "доставили в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства". Экспертиза подтвердила, что они умерли в результате отравления метиловым спиртом.

Напомним, ранее сообщалось, что в России будут продавать по рецептам "Боярышник".

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Источник: korrespondent.net