Лента RSS
Подписаться на ленту
23 декабря 2016, пятница, 15:24
-1°C
Завтра +1°C
-1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,03
23. 12. 2016

В России арестовали поставщика "Боярышника"

В Иркутске в пятницу арестован поставщик суррогатного алкоголя в торговые точки города, сообщает Интерфакс.
 
"Избрана мера пресечения поставщику спиртосодержащей жидкости. Он арестован, будет содержаться в СИЗО", - сказали изданию в суде.
 
Подозреваемые в производстве "Боярышника" в суд не доставлялись. К вечеру пятницы суд намерен рассмотреть ходатайства о мере пресечения еще в отношении четырех подозреваемых.
 
"В настоящее время суд принял решение по восьми ходатайствам СКР. Речь идет о первом аресте поставщика суррогатного алкоголя, еще шести подозреваемым назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме этого, одна женщина отпущена домой", - сказала представитель суда Маргарита Джафарова. Она подтвердила, что среди задержанных есть выходцы из Азербайджана, Сирии, но все они являются гражданами РФ.
 
Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.
 
По состоянию на обед 23 декабря, от отравления Боярышником погибли 75 человек. Из этих 75 в больницах скончались 44. Трупы остальных "доставили в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства". Экспертиза подтвердила, что они умерли в результате отравления метиловым спиртом. 
 
Напомним, ранее сообщалось, что в России будут продавать по рецептам "Боярышник".
 
В России четверо мужчин умерли после употребления антифриза

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.