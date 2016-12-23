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23. 12. 2016

В Сеть выложили видео падения Боинга в Колумбии

 
Видео крушения грузового лайнера Boeing 727 выложили в Сеть. Сама катастрофа произошла 20 декабря, в результате погибли пять человек, находившихся на борту, а еще один пропал без вести.
 
В ролике видно, что самолет взлетает с трудом, едва не задев людей, которые собрались у ограждения рядом со взлетной полосой. Какое-то время лайнер держится на небольшой высоте, а после падает за деревьями.
 
 
Причины авиакатастрофы предстоит выяснить, как и то, почему у самолета возникли проблемы со взлетом.
 
Напомним, ранее Корреспондент.net сообщал, что в Индонезии самолет военно-воздушных сил врезался в скалу, 13 погибших.

Источник: korrespondent.net

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