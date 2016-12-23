Захвачен ливийский самолет со 118 пассажирами

Самолет A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways захвачен неизвестными угонщиками, сообщает издание Times of Malta.

Пассажирский лайнер выполнял перелет по внутреннему маршруту – из ливийского города Себа в Триполи. Но в 11.32 по местному времени он приземлился в аэропорту Мальты. Спасательные службы были стянуты в аэропорт еще до приземления воздушного судна.

На борту самолета находятся 118 человек – семь членов экипажа и 111 пассажиров. Какие требования выдвигают угонщики, пока неизвестно.

Также точно неизвестно, сколько преступников на борту. По разным данным, это один или два человека. У них на борту якобы имеется взрывное устройство.

Все рейсы в аэропорту Мальты отменены или отложены из-за приземления угнанного самолета.

Источник: korrespondent.net