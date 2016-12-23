Нужен лучший коп. Конкурс на главу Нацполиции

После увольнения главы Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе эта должность остается вакантной.

На должность главы Нацполиции объявлен конкурс, но скандалы уже не заставили себя долго ждать.

Кто должен возглавить полицию – политик или профессионал, человек из структуры, - спорят и в социальных сетях.

Корреспондент.net собрал информацию о конкурсе на главу Нацполиции.

Правила игры

Сейчас обязанности главы Нацполиции выполняет Вадим Троян. На его время правления уже пришлась трагедия в Княжичах Киевской области, где правоохранители расстреливали друг друга.

Внятных объяснений от МВД и полиции по поводу данного инцидента общество так и не дождалось.

Тем не менее, Троян продолжает сохранять свою должность и может поучаствует в конкурсе, который объявил его шеф Арсен Аваков.

Конкурс на главу Нацполиции – консультативный. То есть по его результатам министр внесет кандидатуру на должность главы полиции на рассмотрение Кабмина, который и примет окончательное решение.

Конкурс будет носить рекомендательный характер.

Сообщается, что конкурс открыт для всех желающих как из числа действующих полицейских, так и других лиц, которые отвечают требованиям.

Базовыми требованиями к претенденту являются: соответствие общим условиям поступления на службу в полицию, полное высшее юридическое образование, стаж работы в области права не менее 7 лет, опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

Среди требований к личностным и профессиональным качествам названы честность и безупречная репутация, мотивация, знание и преданность принципам работы Нацполиции, политическая беспристрастность, сильные управленческие качества.

Конкурс будет проводиться Консультативной отборочной комиссией, состоящей из представителей международных организаций и представителей сектора общественности и правозащитного сообщества.

Претенденты и сроки

Имя нового главы Национальной полиции станет известно уже в январе 2017 года, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"По итогам комиссия сможет мне предложить одну, две или три кандидатуры и после этого я передам эту кандидатуру в Кабмин для утверждения", - сказал он.

"В январе мы увидим результат. Я вижу человек пять кандидатов", - добавил Аваков.

И.о. главы Нацполиции Вадим Троян сказал, что не боится объявленного конкурса на должность руководителя Национальной полиции: "Я такого конкурса ничуть не боюсь. Тем не менее, пока не могу вам сказать, буду ли в нем участвовать. Время покажет".

Документы на конкурс принимаются до 8 января 2017 года включительно.

Первые сошедшие

Одним из самых известных кандидатов на должность главы Нацполиции считался депутат Мустафа Найем.

Но конкурсная комиссия исключает возможность назначения Найема на эту должность.

Член комиссии Евгений Захаров отметил, что комиссия пока что провела одно заседание и то не в полном составе. Следующее заседание назначено на 18 января 2017 года.

Захаров подчеркнул, что согласно требованиям конкурса, в отборе могут принять участие претенденты, имеющие полное юридическое образование (специалисты или магистры, но не бакалавры), стаж работы в области права не менее 7 лет после получения диплома и 5 лет управленческого стажа.

Требования достаточно жесткие и не все кандидаты, публично заявившие об участии в конкурсе, в частности, депутат Найем, им соответствуют.

"Он юристом не работал, он все время работал журналистом. Я был удивлен, что он будет подавать документы (на конкурс). Это фактически напрашиваться на то, что его документы вообще не будут рассматриваться. Ему сразу же откажут. Ну зачем так делать, я не понимаю", – сказал Захаров.

В то же время, он спрогнозировал большое количество участников конкурса на пост главы Нацполиции.

В свою очередь сам Найем в интервью на одном из телеканалов объяснял, что с 1 января вступит в силу новая норма, согласно которой кандидат на должность главы Нацполиции должен иметь высшее юридическое образование.

Таким образом, в случае, если конкурс будет продолжаться после Нового года, ему не имеет смысла подаваться на конкурс, поскольку у него такого образования пока нет (он получает юридическое образование).

Ну зато Генеральному прокурору Украины занять эту должность отсутствие юридического образования не помешало.

Источник: korrespondent.net