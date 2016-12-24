Игорь Додон принял присягу президента Молдовы, передает Радио Свобода. Торжественная церемония состоялась в государственном дворце в Кишиневе при участии представителей из России, Беларуси, Венгрии и других стран.

Во время инаугурации Додон призвал к единству в стране и обязался сохранять нейтралитет Молдавии.

Также новоизбранный президент обратился к тысячам несогласных с результатами выборов людей, которые собрались у дворца перед началом инаугурации, и пообещал, что будет президентом всех молдаван.

"Объединение обоих берегов реки Днестр является главной целью моего пребывания на посту. Я хотел бы обратиться к тем, кто голосовал за другие партии: давайте спускаться с баррикад и объединяться ради лучшего будущего всех нас – молдаван, русских, украинцев, гагаузов и всех граждан - в единую страну", – сказал Додон.

Он заявил о планах посетить Москву и Брюссель в качестве президента.

"Мы будем строить мосты на Восток и на Запад", – пообещал Додон.

Как сообщал Корреспондент.net, 18 ноября ЦИК Молдовы официально признал победу социалиста Додона на президентских выборах. За него проголосовали более 52% избирателей, а за его конкурента из проевропейской партии Действие и солидарность Майю Санду почти 48%.

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Источник: korrespondent.net