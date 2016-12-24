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24. 12. 2016

Храм в Дебальцево попал под огонь артиллерии

Вчера днем, 23 декабря, было выпущено около десятка снарядов по городу Дебальцево. Один из снарядов попал на территорию Александро-Невского храма, сообщается на сайте Горловской епархии УПЦ МП.

"Существенно пострадало здание воскресной школы храма: полностью разрушена одна стена и частично – остальные. К счастью, в здании в это время не было детей. В самом храме выбиты окна, осколками посечен фасад и пробита металлическая дверь. Также поврежден новый купол, стоящий на земле. Человеческих жертв нет", – говорится в сообщении.

В епархии уверяют, что от обстрела также пострадали школа №3, детский сад и жилые дома. Информации о погибших и раненых нет.

"Была использована артиллерия калибра не менее 150 мм, что запрещено Минскими соглашениями", – отметили в епархии и добавили, что снаряды якобы были выпущены со стороны фронта.

Как сообщал Корреспондент.net, за минувшие сутки, 23 декабря, боевики 50 раз обстреляли украинских военных на Донбассе. Противник совершил три атаки на Светлодарской дуге.

Источник: korrespondent.net

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