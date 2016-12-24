В России произошел взрыв на бывшем военном арсенале – есть погибшие

На территории бывшего военного арсенала в поселке Урман в Иглинском районе Башкирии произошел взрыв, в результате которого погибли двое мужчин. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СКР по республике Светлану Абрамову.

"По факту гибели двух жителей Иглинского района проводится доследственная проверка. Личности погибших устанавливаются. Предположительно, это – мужчины 24 и 22 лет", – сказала она.

По ее словам, обстоятельства гибели людей в настоящее время устанавливаются.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, мужчины незаконно проникли на территорию бывшего арсенала для сбора металла.

По информации российских СМИ, военный арсенал в Иглинском районе Башкирии был расформирован после крупного пожара в 2011 году. Тогда в поселке Урман, расположенном в 500 метрах от военного склада, в результате происшествия сгорели три улицы, без крова остались 116 человек. Более 800 построек, в том числе школа и детский сад, были разрушены. Трое пострадавших при взрывах попали в больницу.

Виновными в ЧП признаны бывший командир воинской части Сергей Рябов и военнослужащий по призыву, рядовой запаса Сергей Деняев. Суд приговорил Рябова к штрафу в размере 35 тысяч рублей, Деняева – к 10 тысячам рублей.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе в Москве произошел взрыв возле метро Коломенская. Пострадали семь человек. Момент взрыва попал на видео.

Источник: korrespondent.net