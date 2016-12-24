Полицейское государство. Нардеп назвал цифры расходов на силовиков

Госбюджет-2017 стал "бюджетом силовиков". Об этом заявил народный депутат Юрий Бойко, которого цитирует пресс-служба Оппозиционного блока.
"И без того рекордный оборонный бюджет увеличили еще на полмиллиарда", - рассказал нардеп.
По его словам, дополнительные средства – 142 миллиона – выделили Укроборонпрому, который систематически не выполняет оборонных заказов, а свои мощности загружает максимум на треть.
На миллиард больше, чем в прошлом году, получила и СБУ – более шести миллиардов гривен, заявляет Бойко.
Дитя ночи. Что нужно знать о бюджете-2017
На 51% больше по сравнению с 2016 годом получит Генпрокуратура, на 10,7% - Нацгвардия. "Вместе – это в два с половиной раза больше, чем на все статьи поддержки аграрного сектора", - считает лидер Оппоблока.
На 12,8% больше получит Национальная полиция, что почти на миллиард больше всех бюджетных программ Минздрава.
И, наконец, на 10,1% вырастут расходы на пенитенциарную систему. "Власть явно прогнозирует социальные и политические протестные бунты, и соответствующе укрепляет систему исполнения наказаний", - уверен Бойко.
"В целом – на тюрьмы выделяется больше, чем на всю научную деятельность Национальной академии наук", - заключает нардеп.
Госбюджет-2017 был принят в ночь на 21 декабря. За документ проголосовали Блок Петра Порошенко и Народный фронт, Радикальная партия, а также межфракционные группы "Воля народа" и "Возрождение".
После принятия документа в стане БПП заговорили о закате новой власти.
Источник: korrespondent.net
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