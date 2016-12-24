На Донбассе фиксируют первые нарушения перемирия

Украинские военные обвиняют сепаратистов в нарушении режима тишины на Донбассе. По данным штаба АТО, начиная с полуночи зафиксировано несколько обстрелов из стрелкового оружия.

"В 10.25 начался обстрел Новотроицкого из стрелкового оружия", – говорится в сообщении штаба на странице в Facebook.

Сам режим тишины был введен с 00.00 24 декабря по всей линии разграничения в зоне проведения АТО.

"Но уже через 25 минут после полуночи боевики начали провокационный огонь из стрелкового оружия по нашим позициям в районе Желтого на Луганском направлении", – сообщили в штабе и отметили, что позже были обстреляны Марьинка (дважды) и Широкино.

При этом украинские военные на провокации не отвечали, заверили в штабе.

Как сообщал Корреспондент.net, за минувшие сутки, 23 декабря, боевики 50 раз обстреляли украинских военных на Донбассе. Противник совершил три атаки на Светлодарской дуге.

Позже стало известно, что храм в Дебальцево попал под огонь артиллерии.

Источник: korrespondent.net