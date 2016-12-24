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24. 12. 2016

Погром в синагоге: Составлен фоторобот преступника

Полиция Черкасской области опубликовала фоторобот мужчины, которого подозревают в осквернении синагоги на могиле раби Нахмана в Умани. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Согласно описанию, подозреваемому на вид на вид 30-35 лет, рост около 175 см, правое ухо в верхней части деформировано в результате травмы. Мужчина был одет в светло-серую куртку ниже пояса, синие джинсы и темно-коричневые ботинки.

Фоторобот подозреваемого в осквернении синагоги. Фото – МВД Украины
 

Как сообщал Корреспондент.net, в ночь на 21 декабря неизвестные устроили погром в синагоге на могиле раби Нахмана в Умани. Они облили помещение красной краской и забросали кусками свинины.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко взял дело на личный контроль, заявив о недопустимости проявлений антисемитизма и религиозной нетерпимости.

Было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, однако позже его переквалифицировали по ч. 3 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Источник: korrespondent.net

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