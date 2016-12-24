Минобороны потратит больше миллиарда за неделю

Министерство обороны Украины выполнило на 100% обязательства и использовало более 95% средств госбюджета, которые были выделены в 2016 году на материально-техническое обеспечение ВСУ. Об этом говорится в специальном комментарии департамента финансов Минобороны.
"По состоянию на 24 декабря 2016 года Министерством обороны Украины выполнены на 100% обязательства и использованы более 95% средств государственного бюджета, которые были выделены на материально-техническое обеспечение Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.
Согласно информации военного ведомства, использование средств идет планово, согласно заключенным контрактам и в зависимости от поставки продукции.
"На сегодняшний день остаются неиспользованными 1,3 млрд гривен которые поступили в Министерство обороны Украины в середине декабря текущего года. Согласно составленному графику, указанный финансовый ресурс будет реализован до конца 2016 года в полном объеме", – сообщили в финансовом департаменте Минобороны.
Как сообщал Корреспондент.net, в октябре Верховная Рада выделила дополнительно 7 млрд гривен на финансирование силовых структур. Из этой суммы Минобороны получило больше половины – 3,8 млрд гривен.
Ранее министр обороны Степан Полторак озвучил сумму расходов на одного украинского военнослужащего в год. По его словам, это 6,7 тысяч долларов.
Источник: korrespondent.net
новость
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-