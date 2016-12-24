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24. 12. 2016

Минобороны потратит больше миллиарда за неделю

Министерство обороны Украины выполнило на 100% обязательства и использовало более 95% средств госбюджета, которые были выделены в 2016 году на материально-техническое обеспечение ВСУ. Об этом говорится в специальном комментарии департамента финансов Минобороны.

"По состоянию на 24 декабря 2016 года Министерством обороны Украины выполнены на 100% обязательства и использованы более 95% средств государственного бюджета, которые были выделены на материально-техническое обеспечение Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

Согласно информации военного ведомства, использование средств идет планово, согласно заключенным контрактам и в зависимости от поставки продукции.

"На сегодняшний день остаются неиспользованными 1,3 млрд гривен которые поступили в Министерство обороны Украины в середине декабря текущего года. Согласно составленному графику, указанный финансовый ресурс будет реализован до конца 2016 года в полном объеме", – сообщили в финансовом департаменте Минобороны.

Как сообщал Корреспондент.net, в октябре Верховная Рада выделила дополнительно 7 млрд гривен на финансирование силовых структур. Из этой суммы Минобороны получило больше половины – 3,8 млрд гривен.

Ранее министр обороны Степан Полторак озвучил сумму расходов на одного украинского военнослужащего в год. По его словам, это 6,7 тысяч долларов.

Источник: korrespondent.net

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