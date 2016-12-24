Черная касса ПР: НАБУ заявляет о доказательствах

Досудебное расследование собрало достаточно доказательств, которыми подтверждается оригинальность так называемой "амбарной книги" Партии регионов, переданной бывшим первым замглавы СБУ Виктором Трепаком в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).
Как сообщает пресс-служба НАБУ, об этом свидетельствуют выписки из банковских счетов, выводы ряда почерковедческих экспертиз, которые подтверждают подлинность подписей ряда лиц, а также "многочисленные показания лиц, которые лично выполняли записи и ставили подписи в "амбарной книге" за получение наличных средств".
В НАБУ также опубликовали результаты почерковедческой экспертизы "амбарной книги" Партии регионов, свидетельствующие о достоверности подписи главы ЦИК Михаила Охендовского в этих записях.
В ведомстве отметили, что заключение экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста, "не подтверждает и в то же время не исключает вероятность того, что подписи и записи в "амбарной книге" принадлежат главе ЦИК".
Черная касса. У главы ЦИК взяли образцы почерка
"Согласно же другой экспертизе, проведенной Государственным научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром Министерства внутренних дел Украины (ГНИЭКЦ), подписи и записи от имени подозреваемого в "амбарной книге" принадлежат именно главе ЦИК", – говорится в сообщении НАБУ.
В ведомстве отметили, что эти записи стали основанием для составления подозрения в отношении Михаила Охендовского.
Фотокопия заключения судебного эксперта относительно подписей Михаила Охендовского. Фото – НАБУ
Как сообщал Корреспондент.net, в конце мая 2016 года СМИ опубликовали данные "черной бухгалтерии" Партии регионов за первое полугодие 2013 года. Сообщалось, что в этих документах содержатся растраты партии на рекламу, услуги политологов, а также данные о неофициальных зарплатах депутатов и чиновников, которые выплачивали им регионалы.
Источник: korrespondent.net
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