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24. 12. 2016

Теракт в Берлине: в Тунисе задержаны трое подозреваемых

Тунисские власти в субботу, 24 декабря, сообщили о задержании трех мужчин, которые подозреваются в соучастии в организации теракта в Берлине. Один из задержанных является племянником предполагаемого террориста Аниса Амри, застреленного полицейскими в Милане во время перестрелки с итальянскими полицейскими.

По словам министра внутренних дел Туниса, трое задержанных возрастом от 18 до 27 лет были членами "террористической ячейки". 

Кошмар перед Рождеством. Теракт в Берлине

Напомним, в результате наезда грузовика в толпу на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря погибли 12 человек, еще 49 человек получили ранения. Среди жертв теракта в Берлине оказался и украинец.

Источник: korrespondent.net

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