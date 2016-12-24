Теракт в Берлине: в Тунисе задержаны трое подозреваемых

Тунисские власти в субботу, 24 декабря, сообщили о задержании трех мужчин, которые подозреваются в соучастии в организации теракта в Берлине. Один из задержанных является племянником предполагаемого террориста Аниса Амри, застреленного полицейскими в Милане во время перестрелки с итальянскими полицейскими.

По словам министра внутренних дел Туниса, трое задержанных возрастом от 18 до 27 лет были членами "террористической ячейки".

Кошмар перед Рождеством. Теракт в Берлине

Напомним, в результате наезда грузовика в толпу на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря погибли 12 человек, еще 49 человек получили ранения. Среди жертв теракта в Берлине оказался и украинец.

Источник: korrespondent.net