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24. 12. 2016

Турция заявила о нейтрализации в Сирии почти 70 боевиков ИГ

Сирийские повстанцы при поддержке турецких военных убили или ранили почти 70 боевиков группировки "Исламское государство", сообщили представители армии.

Турецкая армия и их союзники среди местных бойцов пытаются вытеснить джихадистов из города Эль-Баб на севере страны, в последние дни бои особенно усилились.

Военные сообщили, что им удалось "нейтрализовать" 68 боевиков ИГ и поразить более 140 позиций группировки в районе Эль-Баб.

Турецкая армия – единственный источник информации о ситуации в этом районе, получить независимое подтверждение заявлениям военных пока не удалось.

Напомним, Турция с августа 2016 года проводит на территории Сирии операцию "Щит Евфрата" совместно со Свободной сирийской армией. Изначально сообщалось, что операция направлена против джихадистов ИГ, однако в ноябре президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цель "Щита Евфрата"– свержение президента Сирии Башара Асада.

Отметим, НАТО не намерен вмешиваться в сирийский конфликт.

Источник: korrespondent.net

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