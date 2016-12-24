В Мариуполе Донецкой области заработала современная система видеоконтроля за ситуацией в городе. Систему запустили на базе Единого сервисно-аналитического центра (UASC), созданного при управлении полиции области. На презентации в субботу, 24 декабря, присутствовал и глава МВД Арсен Аваков, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Этот UASC пока единственный в Украине, а по уровню технического обеспечения – четвертый в мире. В нем работают 46 операторов и 13 диспетчеров.

С помощью камер на улицах Мариуполя полицейские смогут в режиме реального времени отслеживать перемещение автомобилей, которые разыскиваются правоохранителями. Система позволяет фиксировать и обрабатывать довольно значительные массивы информации сразу по нескольким параметрам: окружающая обстановка (время суток, погодные условия), обработка информации о типе, марке, модели и цвете автомобиля, его номерном знаке. Кроме того, система дает возможность проводить поиск совпадений по лицам и др.

Cмотрите фотогалерею: Аваков запустил видеоконтроль в Мариуполе

В настоящее время операторы аналитического центра обрабатывают информацию с 37 видеокамер, которые транслируют видео с улиц города. В перспективе количество камер будет увеличено до 70.

"Мы рассчитываем, что это приведет к резкому снижению преступности – уличной преступности, угонов. Все процедуры, которые мы делаем, находятся в рамках действующего законодательства. Эти данные будут доступны исключительно тогда, когда совершаются правонарушения", – подчеркнул глава МВД.

Ранее президент Петр Порошенко обратился с просьбой к премьер-министру Владимиру Гройсману установить во всех областных центрах, а при необходимости - в городах и райцентрах, в местах массового скопления людей приборов видеонаблюдения.

Источник: korrespondent.net