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24. 12. 2016

Марин Ле Пен впервые попала в список популярных людей Франции

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен вошла в рейтинг 50 самых популярных личностей во Франции, опередив бывшего премьера Франсуа Фийона. Об этом говорится в результатах опроса, который проводит французская газета Le Journal du Dimanche.

В рейтинге самых популярных личностей Ле Пен заняла 37 место, обогнав на пять пунктов своего соперника на будущих президентских выборах во Франции, кандидата от республиканцев, бывшего премьера Франсуа Фийона, который оказался на 42 месте.

Кандидат в президенты, экс-министр экономики в правительстве Франсуа Олланда, Эммануэль Макрон занял 46 место в рейтинге.

По информации издания, самым популярным человеком в стране стал французский киноактер и комик Омар Си.

Согласно последним опросам, Фийон победит лидера Национального фронта на президентских выборах в мае 2017 года.

Источник: korrespondent.net

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