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24. 12. 2016

НАБУ и Евросоюз расследуют кражу денег Центрэнерго

Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно с Европейским офисом по борьбе с мошенничеством расследует дело о хищении нескольких десятков миллионов евро. Об этом сообщил директор украинского ведомства Артем Сытник в эфире телеканала ZIK.

"Это первое совместное расследование с Европейским офисом по борьбе с мошенничеством... Оно касается европейских средств, которые выделялись на Центрэнерго... В этом деле также присутствуют украинцы, но их фамилии я не могу назвать", – сообщил директор НАБУ.

Он отметил, что расследование началось недавно и находится на начальной стадии.

"Наши партнеры обратились к нам с просьбой поднять информацию (по деньгам, выделенным ЕС на Центрэнерго, – ред.), мы начали расследование в координации с Европейским офисом. Ущерб составил несколько десятков миллионов евро", – добавил Сытник.

Напомним, Генпрокуратура подозревает директора Харьковоблэнерго в хищении 112 миллионов гривен.

Источник: korrespondent.net

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