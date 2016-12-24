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24. 12. 2016

Взрыв на складе фейерверков в Китае: пять жертв

Пять человек погибли при взрыве на незаконном складе петард и фейерверков в китайской провинции Шаньдун. Инцидент произошел около 15.00 по местному времени (9.00 по Киеву) 24 декабря в одной из деревень в районе Дэчэн городского округа Дэчжоу, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

После случившегося местные власти ввели план действий по ликвидации чрезвычайной ситуации. Сообщается, что пиротехника хранилась в здании незаконно, владелец помещения задержан. По его словам, погибшие не являются местными жителям. Расследование взрыва продолжается.

Ранее сегодня в провинции Хэбэй на частном подпольном заводе по производству пиротехники в районе Фэнжунь в городском округе Таншань прогремел взрыв, погибли два человека.

Напомним, 20 декабря в результате серии взрывов на ярмарке фейерверков Сан-Паблито в мексиканском городе Тультепек погиб 31 человек.

Источник: korrespondent.net

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