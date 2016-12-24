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24. 12. 2016

Штаты хотят разработать ПРО для космоса

США могут начать разработку элементов противоракетной обороны (ПРО) для размещения в космосе. Об этом говорится в законопроекте о расходах на военные нужды, который утвердил президент Барак Обама.

Еще одна поправка убирала слово "ограниченная" из законодательной базы, которая регламентирует развертывание американской системы ПРО. По данным американских СМИ, автор обеих поправок –республиканец Трент Френкс руководствовался при разработке документов «стратегической оборонной инициативой", известной как программа "звездных войн".

Ранее Белый дом решительно возражал против этих поправок.

Напомним, в начале декабря Конгресс США принял оборонный бюджет, ограничивающий военное сотрудничество с Россией.

Источник: korrespondent.net

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