Штаты хотят разработать ПРО для космоса

США могут начать разработку элементов противоракетной обороны (ПРО) для размещения в космосе. Об этом говорится в законопроекте о расходах на военные нужды, который утвердил президент Барак Обама.
Еще одна поправка убирала слово "ограниченная" из законодательной базы, которая регламентирует развертывание американской системы ПРО. По данным американских СМИ, автор обеих поправок –республиканец Трент Френкс руководствовался при разработке документов «стратегической оборонной инициативой", известной как программа "звездных войн".
Ранее Белый дом решительно возражал против этих поправок.
Напомним, в начале декабря Конгресс США принял оборонный бюджет, ограничивающий военное сотрудничество с Россией.
Источник: korrespondent.net
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-