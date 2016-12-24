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24. 12. 2016

Писатели РФ просят Путина помиловать Сенцова

Члены Всемирной организации писателей (Русский ПЕН-центр) просят помиловать незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова. Соответствующее обращение к российскому президенту Владимиру Путину подписали более 60 членов организации, сообщается на ее странице в Facebook.

"Мы просим Вас, господин Президент, применить к Олегу Сенцову норму закона, позволяющую главе государства принимать решение о помиловании осужденных без признания вины с их стороны, просим использовать все имеющиеся ресурсы и механизмы для скорейшего освобождения нашего коллеги Олега Сенцова", – говорится в письме Русского ПЕН-центра .

Письмо подписал 61 член организации, среди которых – Александр Архангельский, Вероника Долина, Денис Драгунский, Тимур Кибиров, Майя Кучерская, Александр Кушнер и другие писатели, поэты и журналисты.

Обращение к Путину с просьбой помиловать Сенцова также направили российские писатели – участники Конгресса интеллигенции.

Ранее Путин заявил, что будет иметь в виду просьбу режиссера Александра Сокурова о разрешении ситуации с Сенцовым.

Источник: korrespondent.net

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