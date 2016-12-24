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24. 12. 2016

На фуникулере в Италии застряли более 100 человек

В автономной итальянской области Валле-д'Аоста около 130 человек заблокированы на фуникулере на высоте более двух тысяч метров. Подъемник на популярном курорте Червиния остановился из-за сильного ветра, сообщает газета La Stampa.

Начата операция по эвакуации застрявших на подъемнике людей, ни одному из пассажиров не угрожает опасность. СМИ отмечают, что в каждой кабинке фуникулера, который соединяет зоны катания на высоте 2550 метров и 2800 метров, 12 мест.

Напомним, в сентябре несколько десятков туристов провели ночь в кабинке фуникулера на горе Монблан во французских Альпах.

Источник: korrespondent.net

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