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24. 12. 2016

В АТО украинских военных обстреляли более 20 раз

По состоянию на 18.00 субботы, 24 декабря, позиции украинских военных на Донбассе обстреляли 23 раза. Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, огонь ведется из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино и Водяное. Дважды были совершены обстрелы по одной мине калибра 120 мм в районе Талаковки", – отметили в штабе.

На Донецком направлении сепаратисты вели обстрелы по районам Светлодарской дуги и Авдеевки, на Луганском направлении обстреляли Желтое.

"Поскольку обстрелы несли чисто провокационный характер, украинские военные огонь в ответ не вели", – уточнили в пресс-центре АТО.

В свою очередь сепаратисты заявляют, что обстановка на линии соприкосновения сторон в Донбассе резко обострилась. "За сутки украинские силовики обстреляли территорию ДНР свыше трех тысяч раз", – цитирует "заместителя командующего оперативным командованием республики" Эдуарда Басурина ДАН.

Напомним, с 00.00 субботы, 24 декабря, на Донбассе начал действовать "режим тишины", о чем договорились в Минске.

Источник: korrespondent.net

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