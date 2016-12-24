В Европе усилены меры безопасности на праздники

Европейские страны после теракта в Берлине решили усилить меры безопасности на время праздников. В частности, власти Рима запретили въезд грузовиков в центр города 24-26 декабря и с 31 декабря по 6 января. Исключение будет сделано только для доставки продуктов, медикаментов, почты и инкассаторских машин.
Помимо этого, на 350 городских рынках усилен полицейский контроль, а также в качестве меры предосторожности власти Рима запретили взрывать фейерверки на Новый год. Меры безопасности также были усилены в других городах Италии.
Власти Испании также разослали региональным правоохранительным органам рекомендации по усилению контроля в общественных местах. В частности, предложено установить заграждения или использовать патрульные машины в качестве барьеров на входе в места большого скопления людей.
Французские власти, в свою очередь, усилили охрану наиболее популярных рождественских базаров в стране. Глава национальной полиции страны Жан-Марк Фалькон подчеркнул в интервью газете Journal du Dimanche, что в этом году на праздничных рынках не просто работает полиция, а приняты меры для "практически мгновенных ответных действий" в случае экстренной ситуации.
Полиция Великобритании также пересмотрела свой план обеспечения безопасности в местах массового собрания людей, отправив на рождественские базары больше полицейский. Кроме того, было решено в течение трех месяцев перекрывать дороги, ведущие к Букингемскому дворцу, на время смены караула с 10.45 до 12.30 по местному времени.
Ранее Госдеп США предупредил об угрозах терактов в Египте и Иордании.
Источник: korrespondent.net
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