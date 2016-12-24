Талибы убили 15 дружинников и полицейских в Афганистане

Не менее 15 представителей сил безопасности стали жертвами двух нападений в Афганистане. Власти винят в случившемся талибов.
В западной провинции Фарах талибы напали на полицейский КПП, расстреляв 10 сотрудников афганского МВД. Затем исламисты забрали с собой оружие и запасы снарядов, которые они обнаружили на территории пункта.
В то же время на севере провинции Кундуз вооруженный мужчина - предположительно, также член "Талибана" - расстрелял командира отряда проправительственных дружинников и четырех его подчиненных.
С осени талибы проводят серию наступлений на севере Афганистана. 3 октября они нападали на город Кундуз, который отбили правительственные войска.
Талибы уже пытались захватить Кундуз в сентябре 2015 года. Тогда афганским военным и полиции удалось их вытеснить только через четыре дня. Сами талибы называли тогда свою вылазку успехом огромного масштаба.
В Кундузе сходятся несколько стратегически важных дорог, а сама провинция граничит с Таджикистаном. Численность городского населения превышает 100 тысяч человек.
Отметим, недавно в ООН заявили о резком ухудшении ситуации в Афганистане.
Источник: korrespondent.net
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