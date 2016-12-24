На Ровенщине при пожаре погибли двое детей, еще один госпитализирован

В результате пожара в частном доме в Дубровицком районе Ровенской области погибли двое детей, еще один находится в больнице. Информация о пожаре поступила в 12.35 субботы, 24 декабря, сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

Местные жители после ликвидации пожара на пепелище обнаружили тела двух детей (девочки 2011 года рождения и мальчика 2013 года рождения). Еще один мальчик 2012 года рождения госпитализирован в тяжелом состоянии в Дубровицкую центральную районную больницу.

Пожарно-спасательное подразделение на место возгорания не привлекалось. В результате пожара уничтожен деревянный жилой дом.

Напомним, в Чернигове 23 декабря загорелся жилой пятиэтажный дом – погиб один человек, еще 27 (в том числе, пятеро детей) были эвакуированы.

Источник: korrespondent.net