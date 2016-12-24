Штаты расширили санкции против РФ из-за Украины

США расширили санкционный список против России из-за ситуации в Украине. Так в список добавлена 21 российская компания и 2 компании из аннексированного Крыма. Изменения вступят в силу 27 декабря 2016 года.
"Бюро промышленности и безопасности вносит изменения в Правила экспортного контроля, добавив 23 компании в список субъектов. Эти юридические лица будут добавлены в список компаний, определенных правительством США как действующими против национальной безопасности или внешней политики", – говорится в документе.
Среди компаний, в отношении которых будут введены санкции, есть семь дочерних компаний российского концерна "Алмаз-Антей", восемь дочерних компаний концерна "Радиоэлектронные технологии", компании "Крымские порты" и "Крымская железная дорога".
Ранее экс-конгрессмен от штата Джорджия и советник штаба Дональда Трампа Джек Кингстон во время визита в Москву дал понять, что считает возможным снятие санкций с России.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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