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24. 12. 2016

В Турции арестованы более полутора тысяч человек за посты в соцсетях

В Турции около 10 тысяч пользователей социальных сетей подозревают в пропаганде терроризма и оскорблении высших должностных лиц государства. Об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел Турции в субботу, 24 декабря.

Согласно документу, за последние полгода под следствием находились 3 710 пользователей соцсетей, из которых 1 656 человек были задержаны. Отмечается, что пользователи, которые находились под следствием, занимались пропагандой терроризма, разжиганием вражды, заявляли о связи с террористической организацией, а также оскорбляли высших должностных лиц государства в соцсетях.

Оставшиеся (1 970) подозреваемые были освобождены, однако 1 203 пользователя до сих пор находятся под контролем.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган объявил национальную мобилизацию для борьбы с терроризмом. 

Источник: korrespondent.net

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