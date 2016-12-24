В Турции арестованы более полутора тысяч человек за посты в соцсетях

В Турции около 10 тысяч пользователей социальных сетей подозревают в пропаганде терроризма и оскорблении высших должностных лиц государства. Об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел Турции в субботу, 24 декабря.

Согласно документу, за последние полгода под следствием находились 3 710 пользователей соцсетей, из которых 1 656 человек были задержаны. Отмечается, что пользователи, которые находились под следствием, занимались пропагандой терроризма, разжиганием вражды, заявляли о связи с террористической организацией, а также оскорбляли высших должностных лиц государства в соцсетях.

Оставшиеся (1 970) подозреваемые были освобождены, однако 1 203 пользователя до сих пор находятся под контролем.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган объявил национальную мобилизацию для борьбы с терроризмом.

Источник: korrespondent.net