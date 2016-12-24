В США "Санта Клаус" ограбил банк

В американском городе Мемфис (штат Теннесси) мужчина в костюме Санта-Клауса ограбил банк. Инцидент произошел в среду в одном из отделений банка City Employee Credit Union, сообщает телеканал ABC News.

Мужчина вошел в банк в красной кофте и в маске, изображающей улыбающегося Санта-Клауса. Он стал раздавать конфеты людям, а затем подошел к кассе и передал сотруднику банка записку с требованием отдать ему деньги.

Получив наличные, злоумышленник вышел из банка и скрылся. При этом телеканал не сообщает, угрожал ли злоумышленник каким-либо оружием. Также не уточняется, сколько денег он украл.

Как видно на видеозаписи с камер наблюдения, преступник, предположительно, афроамериканец. Он вышел из банка с небольшим пакетом, полиция ведет поиск грабителя.

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Источник: korrespondent.net